Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 19:22 Son Güncelleme: 25.9.2023 19:23

MSB duyurdu: TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne "aborda olduğunu" bildirdi.

AA
MSB duyurdu: TCG Anadolu, Mersin’deki Taşucu Ağalar İskelesi’ne yanaştı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG Gökçeada ve TCG Gediz ile birlikte Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, geminin iskeleye yanaşmasına ilişkin anlar gösterildi.

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MSB duyurdu: TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı
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