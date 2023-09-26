ALES ve YDS sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ve YDS sınavında usulsüzlük yaparak sınav sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ile 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, sınavlarla ilgili olarak düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterlerin bir kısmını taşıdığı belirlendi.

Şüphelilerin örgüt evlerinde kaldıkları, söz konusu sınav sorularını aldıkları ve dağıttıkları,, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatta bulundukları, meslek veya üniversite birlikteliği olan kişilerle örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edildi. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çalışan veya ihraç kayıtları olan 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.