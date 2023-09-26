Bahçeli: MHP, Soylu’nun arkasındadır

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, vefanın ve siyasi ahlakın gereği olarak eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkasında olduğunu bildirdi. Bahçeli, şunları kaydetti:FETÖ, PKK ve gayrimeşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu'yu orantısız ve onursuz suçlamaları, geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemişti.Mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette gözlerden kaçmamaktadır.Soylu, bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.