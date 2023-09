Barış, huzur ve refahın tesisi boynumuzun borcu

TÜRKIYE-AZERBAYCAN ENERJI ORTAKLIĞINDA YENI SAYFA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için 14 yıl sonra Nahçıvan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. İki lider daha sonra baş başa ikili görüşme gerçekleştirmek üzere Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne geçti. Âli Meclis'teki görüşmenin ardından iki lider Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma imza törenini gerçekleştirdi. İmza töreninin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıda Erdoğan şunları söyledi:Sizlerle Türkiye'yi Türk dünyasına bağlayan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008'deki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan ve umum milli lideri Haydar Aliyev'i doğumunun yüzüncü yılında bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkânına kavuşacağız. Hazar geçişli uluslararası doğu, batı, orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesi, Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır.Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan kardeşlerimizin samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız. Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız.Son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir antiterör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur.Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi, barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir. Bu düşüncelerle can Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum.AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır" dedi. Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu söyleyen Aliyev, "Ermeni güçler teslim oldu, koşullarımızı kabul etti. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunu herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı. Aliev, "Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız. Birbirimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz. Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini unutmayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı. Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askeri kompleksi gezdi.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattında günlük 1.5 milyon, yıllık ise 0.5 milyar metreküp doğalgaz ticareti yapılması planlanıyor. Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje sayesinde bölgede birçok girişim ve yatırımın da önü açılacak. Kafkasya ile Türkiye arasında kritik ve en önemli geçiş noktasında bulunan, 500 bine yakın nüfusa sahip stratejik konumdaki Nahçıvan'da yıllık yaklaşık 500 milyon metreküp doğalgaz tüketiliyor. Türkiye- Azerbaycan Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçmesi ile birlikte Nahçıvan'ın gereksinimi olan gazın tamamı karşılanmış olacak. Hatta günlük 1.5 milyon, yıllık ise 0.5 milyar metreküp doğalgaz ticareti planlanıyor. Ancak hattın teknik kapasitesi 3 milyar metreküpe çıkabilecek.Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, Iğdır Doğalgaz Boru Hattı'nın son noktası olan mevcut Iğdır Pig İstasyonu sahası içerisinde gerçekleştirilecek. Boru hattı, belli bir amaç doğrultusunda özel makineler kullanılarak güvenli bir şekilde delinmesi işlemi anlamına gelen "hot-tap işlemi" ile başlayacak ve Dilucu Pig ve Ölçüm İstasyonu sonrasında sona erecek. Proje, Iğdır Pig ve Dilucu Pig olmak üzere 2 pig istasyonu, Taşburun ve Aralık Hat Vanası İstasyonu olmak üzere 2 hat vanası istasyonu ve bir ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 80 bin 150 metre uzunluğunda olacak.ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı. Ayrıca "Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması" ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında işbirliğini içeren anlaşma imzalandı.