Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Programına yazılı mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programına yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bu gece idrak ettiğimiz Leyle'yi Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Programına mesaj | Video

Rabbime, bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Veladet-i Nebiye daha ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyorum. 'Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı' münasebetiyle siz kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Milletin evini teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' teması altında icra edilecek Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programların icrasında görev alacak müftülerimize, vaizlerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimizin her birine şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Hazreti Peygamberi, ehlibeytini, ashabını bir kez daha salat ve selam ile yad ediyor, Rabbim'den hepimizi onun şefaatine nail eylemişini, ruzi mahşerde sancağı altında gölgelenenlerden olmasını niyaz ediyor. Rabbim, bu mübarek geceyi hakkıyla, layıkıyla, manası ve ehemmiyetine uygun bir şekilde idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Mevla, bizi Hazreti Nebi'nin kutlu yolundan ayırmasın. Bu dua ve temennilerle teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.