Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Giriş Tarihi: 26.9.2023 20:34 Son Güncelleme: 26.9.2023 20:35

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA