Başkan Erdoğan’dan muhalefete ve kirli işbirlikçilere gönderme: Tepindiler tepindiler yok oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi oyun dışına itme gayretleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Bizi rakip görenler, kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla tek taraflı dayatmalarla masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar." dedi.
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video