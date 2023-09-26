Başkan Erdoğan’dan muhalefete ve kirli işbirlikçilere gönderme: Tepindiler tepindiler yok oldular

Erdoğan muhalefete de göndermede bulunarak, "Altılı masa da, on altılı masa da olduğu gibi. Tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu. Türkiye'yi oyun dışına itme gayretleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor." açıklamasında bulundu.