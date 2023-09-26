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Giriş Tarihi: 26.9.2023 20:13 Son Güncelleme: 26.9.2023 20:14

Başkan Erdoğan'dan muhalefete ve kirli işbirlikçilere gönderme: Tepindiler tepindiler yok oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, muhalefete de göndermede bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi oyun dışına itme gayretlerinin daima başarızlığa mahkum kaldığını belirterek, "Altılı masa da, on altılı masa da olduğu gibi... Tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu." dedi.

Başkan Erdoğan’dan muhalefete ve kirli işbirlikçilere gönderme: Tepindiler tepindiler yok oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi oyun dışına itme gayretleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Bizi rakip görenler, kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla tek taraflı dayatmalarla masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar." dedi.

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Erdoğan muhalefete de göndermede bulunarak, "Altılı masa da, on altılı masa da olduğu gibi. Tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu. Türkiye'yi oyun dışına itme gayretleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor." açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan'dan muhalefete ve kirli işbirlikçilere gönderme: Tepindiler tepindiler yok oldular
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