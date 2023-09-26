Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Faşist zihniyetin bu topraklarda yeri yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, haftayı bu yıl "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" teması çerçevesinde ihya edileceğini belirterek, hafta vesilesiyle düzenlenecek programların, gençler başta olmak üzere tüm insanları, Hazreti Muhammed'in dosdoğru yolu ve örnek hayatıyla buluşturmaya vesile olmasını diledi.

Peygamber sevgisinin İslam inancının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yılmaz, Allah'ın sevgisine, affına ve merhametine ulaşmanın yolunun, Hz. Muhammed'e tabi olmaktan ve onun yolunu takip etmekten geçtiğini dile getirdi.

Hz. Muhammed'in yolunda iman ve istikamet üzere yürümenin, onun yaşantısını örnek almanın, sünnetini hayata tatbik etmenin, en büyük idealleri olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"İslam'la müşerref olduğu günden beri Peygamber sevgisi, aziz milletimizin karakteri haline gelmiştir. Mevlid-i Nebi'nin ülkemizde böylesine büyük bir heyecan ve coşkuyla idrak edilmesi, milletimizin kalbinde kök salan bu sevginin en bariz, güçlü işaretidir. Bu öyle büyük bir sevgidir ki milletimiz askerine bile, Mehmetçik diyerek onun ismini vermiştir. Gözbebeğimiz olan ordumuzun Peygamber Ocağı olmasının sebebi de işte bu hiç eksilmeyen sevgidir. Geçmişten bugüne kalplerimiz daima onun sevgisiyle çarpar. Dillerimiz onun naatını okur, gözlerimiz onun aşkıyla yaşarır. Gönüllerimiz onun muhabbetiyle dolup taşar. Yüreklerimiz onun aşkıyla tutuşur, onun özlemiyle yanar, onun muhabbetiyle ferahlar. Ona olan muhabbetimiz, öylesine büyüktür ki onu seven herkesi kuşatır. Dünyanın neresinde olursa olsun kalbinde Allah ve Peygamber sevgisi taşıyan herkesi kardeş bilir, kendimizden bir parça olarak görürüz."

Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Hint Okyanusu'ndan Batı Sahra'ya kadar nerede bir Müslüman varsa gönül, akıl ve ruhlarının orada olduğunun altını çizen Yılmaz, Müslümanlar arasında hiçbir mesafenin giremeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, Allah'tan başka hiçbir kuvvetin yıkamayacağı bir bağ bulunduğunu ifade etti.