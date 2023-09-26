Erdoğan’dan Neşet Ertaş paylaşımı: Milletimizin gönlünde müstesna yeri var

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı. Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıldönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.