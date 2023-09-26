İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu… Fiyat tarifesi yapmışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik "FETÖ Borsası" operasyonu düzenledi. Geçmişte haklarında FETÖ Soruşturması yürütülen kişilerin dosyalarını takipsizlik alma, beraat etme, Yargıtay'dan hüküm kesinleşmeden kapatma vaatleriyle dolandırdıkları tespit edilen dört kişinin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 2'si istifa etmiş eski hakim, 1'i ihraç olmuş Maliye Bakanlığı personeli ve 1'i özel sektör çalışanı olan dört kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise başka bir suçtan ötürü cezaevine girdiği saptandı. Yapılan dijital incelemelerde; şüphelilerin takipsizlik, beraat ve tahliye olmak üzere her adli sonuç için farklı meblağlarda aracı bazı kişilerin aracılığı ile fiyat tarifesi uyguladıklarının ve dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.