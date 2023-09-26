İzmir’de terör operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri yanlısı kişilere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönündeki bilgiler elde edilen 7 Suriyeli ile PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 Suriyeli olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, serbest bırakılan 4 kişi ise İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.