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Giriş Tarihi: 26.9.2023 17:34

İzmir’de terör operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan 4 kişi ise İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de terör operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri yanlısı kişilere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönündeki bilgiler elde edilen 7 Suriyeli ile PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 Suriyeli olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, serbest bırakılan 4 kişi ise İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İzmir’de terör operasyonu: 8 gözaltı
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