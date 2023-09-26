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Giriş Tarihi: 26.9.2023 08:49 Son Güncelleme: 26.9.2023 08:49

Kamyonetin kasasında buldular! 13’ü çocuk 38 kaçak göçmen

İstanbul’da bir kamyonetin kasasından 13’ü çocuk 38 düzensiz kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kamyonetin kasasında buldular! 13’ü çocuk 38 kaçak göçmen

İstanbul Emniyeti; Sultangazi İlçesi'ne bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasından 13'ü çocuk olmak üzere 38 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Düzensiz kaçak göçmenler muhafaza altına alınırken, aracın sürücüsü T.A. da gözaltına alındı. Para karşılığında Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmeyi hedefleyen düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

"Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan araç sürücüsü T.A. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kamyonetin kasasında buldular! 13’ü çocuk 38 kaçak göçmen
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