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Giriş Tarihi: 26.9.2023 17:03

MSB duyurdu: 11'i FETÖ'cü olmak üzere 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ'cü olmak üzere 17 şahsın yakalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: 11’i FETÖ’cü olmak üzere 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu: 11'i FETÖ'cü olmak üzere 17 kişi yakalandı
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