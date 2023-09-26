MSB duyurdu: 11’i FETÖ’cü olmak üzere 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.