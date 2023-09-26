Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek
Giriş Tarihi: 26.9.2023 19:51 Son Güncelleme: 26.9.2023 20:26

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek

Son dakika... Kabine Toplantısı sonrasında Türk milletine seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonuna değinen Başkan Erdoğan, Kardeş Ülke ordusunu bir kez daha tebrik etti. Erdoğan ayrıca Zengezur Koridoru'nun da en kısa sürede hayata geçirilerek Azerbaycan ile kara ve demir yolu irtibatının Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getirileceğini söyledi.

Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Kabine Toplantısı gerçekleşti. Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere yönelik müjdeler sıralayan Başkan Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni terör gruplarına yönelik Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği operasyona da değindi.

"KARABAĞ'DAKİ OPERASYONDAN HEPİMİZ GURUR DUYDUK"

Başkan Erdoğan, Azerbaycan halkı ve ordusunu tebrik etti. Erdoğan "Dün Gazi Mustafa Kemal'in Türk kapısı olarak nitelendirdiği Nahçıvanlı kardeşlerimiz ile kucaklaştık. Dün enerji ulaşım konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşma ile Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuyla ilgili açıklama | Video

"TÜRKİYE İLE DOST OLAN KAZANIR"

"Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz." diyen Başkan Erdoğan Kritik Zengezur Koridoru'nun da en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.

"ZENGEZUR EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇECEK"

Erdoğan "Ermeni halkının refahı komşuları ile kavgadan değil komşuları ile iş birliğinden geçmektedir. Türkiye kalıcı barış için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir. İnşallah Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la kara yolu ve demir yolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek
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