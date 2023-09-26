Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek

"KARABAĞ'DAKİ OPERASYONDAN HEPİMİZ GURUR DUYDUK"

Başkan Erdoğan, Azerbaycan halkı ve ordusunu tebrik etti. Erdoğan "Dün Gazi Mustafa Kemal'in Türk kapısı olarak nitelendirdiği Nahçıvanlı kardeşlerimiz ile kucaklaştık. Dün enerji ulaşım konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşma ile Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuyla ilgili açıklama | Video

"TÜRKİYE İLE DOST OLAN KAZANIR"

"Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz." diyen Başkan Erdoğan Kritik Zengezur Koridoru'nun da en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.