Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Kabine Toplantısı gerçekleşti. Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere yönelik müjdeler sıralayan Başkan Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni terör gruplarına yönelik Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği operasyona da değindi.
"KARABAĞ'DAKİ OPERASYONDAN HEPİMİZ GURUR DUYDUK"
Başkan Erdoğan, Azerbaycan halkı ve ordusunu tebrik etti. Erdoğan "Dün Gazi Mustafa Kemal'in Türk kapısı olarak nitelendirdiği Nahçıvanlı kardeşlerimiz ile kucaklaştık. Dün enerji ulaşım konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşma ile Azerbaycan ile iş birliğimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuyla ilgili açıklama | Video
"TÜRKİYE İLE DOST OLAN KAZANIR"
"Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz." diyen Başkan Erdoğan Kritik Zengezur Koridoru'nun da en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.
"ZENGEZUR EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇECEK"
Erdoğan "Ermeni halkının refahı komşuları ile kavgadan değil komşuları ile iş birliğinden geçmektedir. Türkiye kalıcı barış için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir. İnşallah Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la kara yolu ve demir yolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz." şeklinde konuştu.SON DAKİKA | Gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği müjdesi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı