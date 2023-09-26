TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına katılacak

Dublin Kongre Merkezi'nde 27 Eylül'de başlayacak ve 29 Eylül'de sona erecek konferansa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki heyetiyle iştirak edecek.

Zirvede düzenlenecek oturumlarda "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" ile "İstikrarsız dönemlerde temsili demokrasilerin sınamaları" başlıkları ele alınacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, her iki oturuma da katılacak ve konuşma gerçekleştirecek.

Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean Fearghail'in yanı sıra diğer meclis başkanlarıyla da ikili görüşme yapması planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan eşlik edecek.