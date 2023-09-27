Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı
Giriş Tarihi: 27.9.2023 18:14 Son Güncelleme: 27.9.2023 18:16

Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yad ediyorum. Denizlerimizde görev yapan kahraman denizcilerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA