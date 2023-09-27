CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Canpolat: İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz

"İŞ BULMAK İÇİN İYİ PARTİ KAPILARINDA GEZMEYECEĞİZ"

Cemal Canpolat'ın açıklamasında Ekrem İmamoğlu'na mesaj olarak algılanan "CHP'liler belediyede işe gitmek için İYİ Parti'nin kapılarında gezdirilemez" ifadeleri dikkat çekti. Canpolat "CHP'lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İYİ Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz. İlçe başkanlarımızı sahipsiz bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız." dedi.