CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı

ÖZEL TANRIKULU'NA SAHİP ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatarak Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na PKK'nın ardından bir destek de CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na sahip çıkan Özel, Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremediğini söyledi. Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını öne süren Özel, Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerini "milletvekili sorumluluğuyla" sarf ettiğini söyleyerek "Parti Sözcümüz de haksızlık yaptı. Ben ondan ayrıştım, buna itiraz ettim" dedi.