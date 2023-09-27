Haberler Gündem Haberleri CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 00:10

CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel katıldığı canlı yayında Türk ordusuna iftira atan ve hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı. Tanrıkulu’na haksızlık yapıldığını öne süren Özel, Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerini "milletvekili sorumluluğuyla" sarf ettiğini belirterek “Parti Sözcümüz de haksızlık yaptı. Ben ondan ayrıştım, buna itiraz ettim. Linç edecek bir şey görmüyorum” dedi.

CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı

Her fırsatta terör sevici söylemleriyle tepki çeken CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir programda skandal sözler sarf etmişti.

ÖZEL TANRIKULU'NA SAHİP ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatarak Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na PKK'nın ardından bir destek de CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na sahip çıkan Özel, Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremediğini söyledi. Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını öne süren Özel, Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerini "milletvekili sorumluluğuyla" sarf ettiğini söyleyerek "Parti Sözcümüz de haksızlık yaptı. Ben ondan ayrıştım, buna itiraz ettim" dedi.

"LİNÇ EDECEK BİR ŞEY GÖREMİYORUM"

Özel sözlerine şöyle devam etti: Sezgin Tanrıkulu diyor ki TSK töhmet altında kalmasın diye milletvekilliği sorumluluğuyla soruyorum diyor. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum."

TANRIKULU TSK'YA İFTİRA ATMIŞTI

Tanrıkulu, Türk ordusunu"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diyerek hedef almıştı.

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CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı
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