CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı

Her fırsatta terör sevici söylemleriyle tepki çeken CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir programda skandal sözler sarf etmişti.
ÖZEL TANRIKULU'NA SAHİP ÇIKTI
Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatarak Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na PKK'nın ardından bir destek de CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi.
Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na sahip çıkan Özel, Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremediğini söyledi. Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını öne süren Özel, Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerini "milletvekili sorumluluğuyla" sarf ettiğini söyleyerek "Parti Sözcümüz de haksızlık yaptı. Ben ondan ayrıştım, buna itiraz ettim" dedi.
"LİNÇ EDECEK BİR ŞEY GÖREMİYORUM"
Özel sözlerine şöyle devam etti: Sezgin Tanrıkulu diyor ki TSK töhmet altında kalmasın diye milletvekilliği sorumluluğuyla soruyorum diyor. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum."
TANRIKULU TSK'YA İFTİRA ATMIŞTI
Tanrıkulu, Türk ordusunu"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diyerek hedef almıştı.