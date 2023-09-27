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Giriş Tarihi: 27.9.2023 12:30 Son Güncelleme: 27.9.2023 12:31

Edirne'de 4 FETÖ/PDY şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

DHA
Edirne’de 4 FETÖ/PDY şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantıların ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmada Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haklarında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan adli işlem bulunan ve suçtan dolayı kamu görevinden ihraç edildiği belirlenen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çift olan 2 FETÖ şüphelisinin yanlarındaki 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

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Edirne'de 4 FETÖ/PDY şüphelisi jandarma tarafından yakalandı
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