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Giriş Tarihi: 27.9.2023 19:08

İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanlığı depremi

Yerel seçimler yaklaşırken, muhalefette ardına ardına şoke edici gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in, İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ı görevden alındığı öğrenildi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İYİ Parti’de İstanbul İl Başkanlığı depremi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın genel merkez tarafından görevden el çektirildiği öğrenildi.

GÖREVDEN ALINDI

Seçimlerden ağır bir yenilgiyle çıkan muhalefet partilerinde sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, genel merkez tarafından görevden el çektirildi. Yıldırım, Ocak ayında, görevi Buğra Kavuncu'dan devralmıştı.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM DEMİŞTİ

İki gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.

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İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanlığı depremi
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