İYİ Parti’de İstanbul İl Başkanlığı depremi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın genel merkez tarafından görevden el çektirildiği öğrenildi.

GÖREVDEN ALINDI

Seçimlerden ağır bir yenilgiyle çıkan muhalefet partilerinde sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, genel merkez tarafından görevden el çektirildi. Yıldırım, Ocak ayında, görevi Buğra Kavuncu'dan devralmıştı.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM DEMİŞTİ

İki gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.