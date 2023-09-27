Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 20 ilde devremülk çetesine operasyon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devremülk ve tatil hizmetlerine yönelik hizmeti kullanarak örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen teknik takip uygulamalı yürütülen soruşturmada, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ofislerde faaliyet gösteren devre mülk çetesine operasyon için gece saatlerinde düğmeye basıldı. 20 ilde eşzamanlı gerçekleşen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

VERİ TABANINDAN NUMARALARA ULAŞIYORLAR

Suç örgütünün şüpheli M.M'nin liderliğinde paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde birbirine yakın konumlardaki ofislerde faaliyet gösterdiği, ofislerde görevli örgüt üyelerinin devre mülk ve devre tatil hizmeti veren bir fimanın veri tabanından elde edilen müşteri bilgileriyle mağdur vatandaşlara telefonla ulaştıkları, devamında Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerindeki ofislerde yaptıkları ikna görüşmeleri ile devre mülk sahibi olan vatandaşlara yüksek kâr vaadi ile paravan şirketler üzerinden işlemler yaptırarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında tespitler üzerine gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. 20 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.