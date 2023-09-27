MHP’li Feti Yıldız’dan AİHM kararına sert tepki: AİHM’in delilleri değerlendirme yetkisi yok, AİHM yetki tecavüzünde bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ceza alan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye hakkında ihlal kararı verdi. AİHM kararı sonrasında siyasiler bu karara tepki gösterdi. Tepki gösterenlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dı.

"AİHM'NİN, DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YETKİSİ YOKTUR."

MHP'li Feti Yıldız sosyal medya platformu Twitter/X'den yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ; 'ByLock kullanıcısı olan', 'örgütün talimatıyla Bank Asya'da hesap açan' 'FETÖ terör örgütünün hiyerarşisine tabi olan bir kişiye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını hak ihlali olarak değerlendirdi. Bylok'un terör örgütünün haberleşme aracı olduğu adli hakikat olarak karar altındadır. AİHM'nin, Türk Mahkemelerinin kararına esas olan delilleri değerlendirme yetkisi yoktur."

"AİHM BÜYÜK DAİRESİ YETKİ TECAVÜZÜNDE BULUNDU!"

Feti Yıldız açıklamasının devamında ise "AİHM Büyük dairesi yetki tecavüzünde bulunmuş, kendisini bağlayan sözleşmeye açıkça aykırı bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, delillerin ortaya koyulmasına, tartışılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin alana giremez. Yetkisini aşıp derece mahkemeleri ile temyiz merciinin yargı yetkisi alanına müdahale edemez" ifadelerini kullandı.