PKK/KCK terör örgütü destekçilerine operasyon: 12 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, PKK/KCK'lı teröristlerin cenazesine katıldığı ve pankart taşıdığı tespit edilen N.G isimli şüpheli ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve özendirici nitelikte paylaşımlar yaparak propaganda yaptığı tespit edilen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin adresleri belirleyen ekipler, 12 şüpheliye yönelik, 200 polisin katıldığı, drone ve Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.