Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST ve Bayraktar TB2 açıklaması! En yakın rakibinin 5 katı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk savunma sanayii ve TEKNOFEST ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR BAYRAKTAR TB2'nin en yakın rakibinden 5 kat daha bilinirliğe sahip olduğunu söyledi. Bayraktar ayrıca en fazla ülkeye ihraç edilmiş SİHA platformu olduğunun da altını çizdi.

1 MİLYON BAŞVURU!

Bayraktar TV100'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: TEKNOFEST ilk yıllarda tabii savunma sanayii ağırlıklıydı ama şu anda 41 yarışma var ve bu yarışmalara sadece bu yıl 1 milyon öğrenci başvurdu. Biz 9'uncu TEKNOFEST'i düzenliyoruz.

Binlerce takımımız var 41 yarışmamız var. Çip tasarımından tutun da insanlık yararından teknoloji yarışmasına, çok ileri düzeyde sağlıkta yapay zeka yarışmasına, roket yarışmasına kadar geniş bir yelpazede yapılıyor.

Dünyada bir numaralı olmuş insansız hava araçlarımız var. Tasarlayıp, araştırıp, üretip geliştirmişiz. Dünyaya da 32 ülkeye ihraç ediyorsunuz.

Bunlar bizim neslimiz için ulaşılamayacak hayallerdi. Burada yetişen kuşak için artık sadece 'Dünyada en iyi ne yapılıyor? Ondan sonra ne yapabilirim?' bu hedefleri konuşmak makbul. Artık burada yetişen kuşak için bu öğrenilmiş çaresizlik tümüyle yıkıldı.