Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!

"ATATÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Marmara İmam Hatip Liseli 11. Sınıf öğrencisi olan şüphelinin, savunmasında Atatürk'ün fotoğrafına cinsel organını sürten kişinin kendisi olduğunu, ancak bu videonun yaklaşık 2 yıl önce kendisi 9. Sınıf öğrencisi iken çekildiğini ve fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini söylediği açıklandı. Savunmasının devamındaysa rasgale ellerine aldıkları fotoğrafları cinsel organlarına sürttüklerini ve bu hareketleri sınıfta kendi aralarında eğlenmek amacıyla yaptıklarını, olayda kesinlikle Atatürk'ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını ancak bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını ileri sürdüğü kaydedildi.