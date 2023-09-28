Yazar Aziz Nesin'in Antalya'da yaşayan oğlu Ahmet Nesin'in eşi Hilal Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Hilal Nesin, X Platformu'ndan paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar.

Hilal Nesin'in Ermeni işgalciler için kullandığı ifadelere çok sayıda X kullancısı tepki gösterdi.

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den Ermeni işgalcilere ağıt | Video

Tepkilerden bazıları şöyle:

Boş verin ciğerleri açılır, takılsın kendi halinde. Daha önceki ataları da tiyatrocuydu, 100 yıl önce de aynı oyunu oynadılar, hem TÜRKLERİ katlettiler hem de bizi katlettiler, dediler.

Ses kapalıydı michael jackson sandım bir an. Hem de hiç bilmediğim bir klibi! Sesi açınca dumur

Vatansız Hilal Nesin! Terör örgütü PKK'nın propagandacısı! Firari işgalci seni! ASALA'nızı unutmadık! Bugün de terör örgütü PKK'nızı! Özetle anlayan anladı!