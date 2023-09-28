Detayları şoke etti! İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve örgüte finans sağlayan şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalarda 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
ŞOKE EDEN DETAYLAR
Şüphelilerle ilgili incelemede; kapatılan Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda örgüt mensubu kişilerle para transferlerinin bulunduğu, HTS incelemesinde örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bazı şüphelilerin örgütün çatı yöneticileri ile HTS kaydının bulunduğu, örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini iptal ettikleri anlaşıldı.