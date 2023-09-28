Detayları şoke etti! İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

ŞOKE EDEN DETAYLAR

Şüphelilerle ilgili incelemede; kapatılan Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda örgüt mensubu kişilerle para transferlerinin bulunduğu, HTS incelemesinde örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bazı şüphelilerin örgütün çatı yöneticileri ile HTS kaydının bulunduğu, örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini iptal ettikleri anlaşıldı.