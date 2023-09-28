Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Muğla’ya gidiyor

AK Parti Muğla İl Başkanı Avukat Gültekin Akça, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Muğla'da olacağını bildirdi.
İl Başkanı Akça, program kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önce Muğla Valiliğini ziyaret edeceğini belirterek, "Bakanımız valilik ziyareti sonrasında AK Parti il başkanlığımızı ziyaret edecek. Bakanımız Cuma namazını Kurşunlu camisinde hemşerilerimizle kılacak" dedi.
AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Toplantısına katılım sağlayacağını bildirdi.