Mansur Yavaş’tan ’Tatlar Atıksu’ oyunu: AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan belgeleriyle tek tek çürüttü

"1 BUÇUK MİLYAR KREDİ KULLANMANIZA ONAY VERDİK TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADINIZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Mansur Yavaş, Tatlar için kredi diyor. Toplum sağlığı diyor. Tatlar ne kadar gecikirse zehirli su Sakarya'ya akmaya devam edecek diyor. Oradan İstanbul'a ulaşacak diyor. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi yeterli gelmediği için arıtılamayan su nehre veriliyor diyor. O nehrin suyuyla yetişen sebze ve meyveyi Ankaralı yiyor diyor. 25 milyon insanın sağlığı söz konusu. Bu acil değilse ne acil diyor. Ne zaman diyor bunları biliyor musunuz? Mayıs 2020'de. Aradan neredeyse 3,5 yıl geçmiş. Hatta o günlerde metrolara afişler asıyor, Ankara'nın çeşitli yerlerinde bilboardlara yazıyor Tatlar konusunun aciliyetini. Bunun için kredi kullanması gerektiğini bas bas bağırıyor. Aynı günlerde yani bundan yaklaşık 3,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir mektup veriyor Mansur Yavaş. Tatlar konusunun aciliyetini ve bunun için ASKİ'nin kredi kullanması gerektiğini anlatıyor mektubunda. Sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bundan yaklaşık 3,5 yıl önce ASKİ'nin 360 Milyon lira kredi kullanmasını onaylıyor. Sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bundan yaklaşık 3,5 yıl önce ASKİ'nin 360 Milyon lira kredi istemiş biz 472 Milyon TL vermişiz. Üstelik bunu 2019 yılında ABB 704 Milyon 212 Bin TL, 2020 yılında yine 1 Milyar 099 Milyon TL ve 2022 yılında da 190 Milyon gelir fazlası vermesine rağmen bu talebine olumlu yanıt verildi. Şimdi soruyorum Mansur Yavaş'a 3,5 yıl önce çok acil diye yeri göğü inlettiğiniz, Ankara'yı afişlerle donattığınız, mahkemelere gittiğiniz bu kredinin onayını aldıktan sonra aradan geçen zaman içinde Tatlar için ne yaptınız? Bu günün parasıyla yaklaşık 1,5 Milyar liralık bir kredi kullanmanıza onay verdik, o çok acil dediğiniz Tatlar için çivi bile çakmadan gelip yine aynı gerekçelerle, aynı mağduriyet oyunlarıyla yine kredi istiyorsunuz. Bugüne kadar Yavaş'a 22 Milyar 188 Milyon 854 Bin TL borçlanma yetkisi verildi. Yetki verip de kullanılmayan 18 Milyar kredi var. Şu anda hali hazırda 4 Milyar 300 Milyon TL kredi kullanabilir. Ama hala Yavaş mağduru oynamak için beni 'Engelliyorlar' diyor" İfadelerini kullandı.