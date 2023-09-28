Tekirdağ’da FETÖ Operasyonu: Yunanistan’a kaçacaklardı

FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Tekirdağ'da yapılan çalışmalarda; Tekirdağ üzerinden Yunanistan'a illegal geçiş yapmak üzereyken İhraç eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve İhraç Zabıt Katibi M.Ö. isimli şahıs ile bir organizatör yakalandı.

Aynı zamanda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, bylock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şahsa yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalandı.