Haberler Gündem Haberleri Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: Yunanistan'a kaçacaklardı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 11:19

Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: Yunanistan'a kaçacaklardı

Tekirdağ'da FETÖ terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da FETÖ Operasyonu: Yunanistan’a kaçacaklardı

FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Tekirdağ'da yapılan çalışmalarda; Tekirdağ üzerinden Yunanistan'a illegal geçiş yapmak üzereyken İhraç eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve İhraç Zabıt Katibi M.Ö. isimli şahıs ile bir organizatör yakalandı.

Aynı zamanda, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, bylock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şahsa yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: Yunanistan'a kaçacaklardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA