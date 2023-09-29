7’den 70’e TEKNOFEST İzmir’e

ASTRONOTLARDAN TEKNOFEST ÖVGÜSÜ:

İzmir Çiğli Havalimanı'nda önceki gün kapılarını acan TEKNOFEST, ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bazı yerlerde kabalalıktan dolayı ziyaretçiler adım atmakta güçlük çekti. TEKNOFEST'in 2'nci günü Türk Hava Kurumu'nun paraşüt atlayış ekibinin uçuş gösterisiyle başladı. 7 paraşüt eğitmeni, 3 bin 500 metreden atlayış gerçekleştirdi. Ekip paraşütle inerken Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ve Türk bayrağı açtı. Gösteriyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Ayrıca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 SOLOTÜRK, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sundu. Paraşüt atlayışları ve öğrencilerle yapılan ilk uçuş etkinlikleri ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşattı.Öğrenciler ve vatandaşlar, festival alanını gezip bol bol fotoğraf çektirdi. Festival alanına kucağındaki 50 günlük bebeği Ahsen'le gelen Özge Aktaş, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi. Aktaş, "4 çocuğumla birlikte geldim ve her şey çok güzeldi. Hürkuş'u gördük. Benim favorim Kızılelma. Kızıelma'yı görme fırsatı bulduk. F-16'ları da gördük. Her şey çok güzeldi ve etkilendik" dedi.Mustafa Barış ise torunlarını gezdirmek için festivale geldiğini dile getirerek, "Türkiye'nin milli gururunu burada görsünler, seyretsinler istedim. Büyüyünce torunlarım da daha çok haz alsınlar istedim. 50 günlük torunum var. Ona rağmen geldik. Kızılelma ve insansız hava araçlarını inceledik. Gururlanıyoruz" diye konuştu. Mehmet Ulucan ise torunu için TEKNOFEST'e geldiğini, uçakları ve hava araçlarını görünce tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Türklüğümle gurur duydum. Bayraktar'ın insansız araçları ve uçağını, Gökbey'i, Kızılelma'yı gezdim, baktık. Çok duygulandık" dedi. 84 yaşındaki Okyar Kantarcı ise, "Torunlarımla geldim. Kalbim hızla çarpıyor. İftihar ettim, gösterileri izleyince çok sevindim. Çok güzel hazırlanmışlar. Paraşütleri de izlerken çok heyecanlandım" diye konuştu. Paraşüt gösterisini heyecanla izlediğini belirten Serra Yılmaz (12) ise "Bilimi seviyorum. Burayı çok beğendim. Uçaklar ilgimi çekti" dedi. Nisa Yıldız (15) da TEKNOFEST İzmir'de düzenlendiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.TEKNOFEST İzmir ile ilgili SABAH'a konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Festivali İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de düzenleme sebebimiz Ege Bölgesi'ndeki çocuklara ulaşabilmek ve teknolojiyi tanıtmak. Önümüzdeki yıl inşallah Anadolu'nun bir şehrinde yapacağız" dedi. TEKNOFEST'e yoğun olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Hıdır, "Özellikle okulların açık olması avantaj. T3 Vakfı olarak 'Özdemir Bayraktar Gezi Programı' kapsamında da öğrenci getiriyoruz. İzmir'in ilçelerinden, köylerinden ve çevre illerden 36 bin öğrencinin TEKNOFEST'e gelmesini planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, İstanbul ve Ankara'da toplamda 100 bin öğrencimizi TEKNOFEST'e getirmiş olacağız" diye konuştu. Festivalde girişim yarışmaları düzenlediklerini anlatan Hıdır, "İzmir turizm odaklı bir şehir. Bu nedenle İzmir'de turizm teknolojileri kategorisinde yarışma düzenliyoruz. Ayrıca sağlık, çevre ve enerji dallarında girişim yarışmalarımız oluyor. Çok güzel ihracat yapan girişimlerimiz var. 20'den fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerimiz var" dedi.TEKNOFEST İzmir kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan ABD'li astronot Stephanie Wilson, İtalyan astronot Paolo Nespoli ve Rus kozmonot Denis Matveev, festivale ilişkin düşüncelerini anlattı. Astronot Wilson, "Özellikle gençlerin, burada teknolojiyi deneyimleme fırsatına sahip olmaları, böylece bilim ve teknoloji alanında bilgi sahibi olması, belki gelecekteki kariyerlerine taşımaları için burada olmaları çok heyecan verici" dedi. Uzayda, üç ayrı misyonda görev yapan ve toplam 313 gün kalan İtalyan astronot Paolo Nespoli, bilim, böyle programlarda etrafta gençlerin yer aldığını ve hayal kurduklarını ifade ederek "İmkânsız olarak gördükleri hayaller için harekete geçiyorlar, bu çok iyi. Uçan araçlar, çok ilginç ve çok büyüleyici" ifadesini kullandı. Rus kozmonot Denis Matveev de, "Burada gördüklerimiz, bunun nasıl olması gerektiğinin bir örneği" dedi.