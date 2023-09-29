Aranmakta olan 2 FETÖ’cü Zonguldak’ta yakalandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ Silahlı Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında 2016 yılından itibaren firar olarak aranmakta olan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve Mahrem imamlar K.Ç.(41) ve eşi R.Ç.(37) yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aranmakta olan 2 FETÖ'cü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya illerinde yakalanırken, her 2 şahıs gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.