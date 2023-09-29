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Giriş Tarihi: 29.9.2023 23:03

Atatürk büstüne zarar veren 2 şahıs tutuklandı

Niğde'de Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'ndaki Atatürk büstüne zarar veren şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Atatürk büstüne zarar veren 2 şahıs tutuklandı

25 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı Divarlı Kasabası'nda meydana gelen olayın ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde büste zarar veren şahıslar tespit edildi.

Atatürk büstüne zarar verdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.Ç. (19) ve B.Y. (16) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Atatürk büstüne zarar veren 2 şahıs tutuklandı
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