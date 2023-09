Bakan Tunç’tan ’İstanbul’ mesajı: CHP döneminde yaşanılamaz hale geldi

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

AK Parti'nin 22 yaşında genç bir parti olduğunu belirten Tunç, "22 yaş, daha gençliğin başlangıcı. Dolayısıyla gençliğinin başlangıcında 21 yıl, bu ülkeye hizmet eden bir parti. Dünyada böyle uzun süre her seçimi, 17 seçimi peş peşe kazanan, yerel seçim, genel seçim, referandumlar, yok böyle bir başarı. Neden? Muhalefete kalırsa her şey berbat. 21 yıldır aynı şeyi söylüyorlar ama millet her sandığa gittiğinde neden reyini AK Parti'ye veriyor? Bir sebebi var. AK Parti milletin partisi, milletin kendisinin partisi." diye konuştu.