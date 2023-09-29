Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.
FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan Transfer Operasyonu'na değinen Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi "Transfer Operasyonu" ile yakalandı.
15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALMIŞ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ FETÖ ÜYELERİNE YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TOPLADIKLARI PARALARLA YARDIM EDEN 5⃣2⃣ FETÖ MENSUBU ŞÜPHELİSİ "TRANSFER OPERASYONU" İLE YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023
FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ❗️#Antalya İl Jandarma… pic.twitter.com/J4aLGbANve