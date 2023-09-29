Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı

FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan Transfer Operasyonu'na değinen Ali Yerlikaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi "Transfer Operasyonu" ile yakalandı.