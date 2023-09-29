Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir’de TEKNOFEST daveti: Vizyonu ve başarıyı yerinde görün

Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin, cumhuriyetimizin 100. yılına laik bir etkinlik olacağına inanıyorum. Gelin bunu tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organzie olun. Çocuklarınızın ellerinden tutun. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin destek olun. Bir fırsat oluşturup Çiğli Havaüssüne gelip bu gayreti, vizyonu ve başarıyı mutlaka yerinde görün.

Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü irade var. TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz.

Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.