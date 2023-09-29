Bilal Erdoğan: İstanbul’u seven adamın gözü dışarılarda olmaz

Programın açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine bu ülkenin lideri olarak seçildiğini, kendisine 5 yıl daha görev verildiğini belirterek FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Erdoğan 15 Temmuz'un bir varoluş meselesi olduğunu belirterek:"Ama bakın daha yeni Antalya'da olan meseleyi görüyorsunuz. Yani maalesef bir tarafta 15 Temmuz darbesinin başarılı olmasını isteyenler var, bir tarafta da o darbenin karşısında, millet cephesinde yer alanlar var. Ve hala bu cephe olduğu yerde duruyor. Gönül isterdi ki hemen 15 Temmuz'un ardında muhalefet durması gerektiği yerde dursun ve Türkiye'de siyasi tablo 15 Temmuz şartlarında oluşmasın. Ama bugün dahi yerel seçimlerde dahi hala 15 Temmuz çizgilerinde bir kamplaşmayı görüyoruz. Onun için nöbette olunması önemli. Onun için teyakkuzda olmak zorundayız. Bu vatanı, bu vatanın düşmanlarıyla işbirliği içinde olanlara bırakmama kararlılığını 15 Temmuz akşamı olduğu gibi aynen korumak zorundayız."

Erdoğan, Türkiye'de adeta hak ile batıl mücadelesini andıran bu kamplaşma bu şekilde sürdüğü sürece nöbette olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.