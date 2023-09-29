Bölgemiz PKK’dan temizlenecek

Güvenlik Kurulu, (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:PKK/YPG bölücü terör örgütünün bölgemizden temizlenmesi yönündeki kararlılığımız vurgulanarak bu cinayet şebekesine destek vermeyi sürdüren aktörlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleri ile müttefiklik mesuliyetleri hatırlatılmıştır.Güney Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin kayıtsız şartsız tesisi ve bölgemizdeki tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak ahdi yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesiyle açılabileceği hususu, başta Ermenistan olmak üzere tüm taraflara hatırlatıldı.Barış içinde bir arada yaşama kültürünün ülkedeki en müstesna örneklerinden birini teşkil eden Kerkük'teki huzurun muhafazasının ve ülkedeki terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilmesinin, bölgeye yönelik siyasetin esasları arasında yer aldığının altı çizildi. ANKARACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayii alanında işbirlikleri ele alındı.