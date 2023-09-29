Casusluktan yargılanan eski savcı Davut Yılmaz’a 11 yıl 8 ay hapis

Daha önce açığa alınan Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz'ın 2019-2022 arasında İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması, istihbaratçılar ve Sağlam'ın ekibiyle iş birliği yaptığı iddia edilmişti. Düzenlenen iddianamede şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına İhsan Sağlam'ın da arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar duruşma salonuna geldi. Eski savcı tutuklu sanık Davut Yılmaz'ın da arasında bazı sanıklar ise SEGBİS ile katıldı.

SON SAVUNMALAR ALINDI

Müşteki Mohammed Rezaei, şikayetinin devam ettiğini belirterek "Bütün iddialarım doğrudur. Doğru olmadığı halde ne ceza verirseniz kabul ederim" dedi. Tutuksuz sanık Tuğba Eren, "İhsan beyle aynı evde hiçbir zaman yaşamadık. İddianamede aracımı kullandığı yazıyor. O dönemde sonuçta erkek arkadaşımdı. İş insanı, kariyer sahibi bir kişiydi. Erkek arkadaşım olduğu için güvenip aracımı verdim. Ama ne için kullandığını bilmiyorum. İş için kullandığını söylüyordu. Yalova'ya da iş için gittiğini söyledi. Muhammed beyin kaçırılması hiç bilgim dâhilinde değil" diyerek suçlamaları reddetti.

"SUÇ İŞLEME TEKLİFİNDE BULUNMADIM"

Suçlamaları reddeden bir diğer tutuklu sanık Morteza Soltan Sanjarı, "Savcı bey İran istihbaratı Türkiye saha elemanı olduğumu söylemiş. Tüm bunlar yalandır. Hiç kimseye, ne bir savcıya ne bir diplomata suç işleme teklifinde bulunmadım, bulunmam" şeklinde konuştu.

ESKİ SAVCIDAN KUMPAS İDDİASI

Tutuklu sanık eski savcı Davut Yılmaz ise davanın kumpas olduğunu, sırf İhsan Sağlam'ı tanıdığı için davaya dahil edildiğini ileri sürerek "Artık suçsuz olduğumu, bunun kumpas olduğunu ispat etmiş durumdayım. Bu iddialar hayatın olağan akışına aykırı. Denizli olayı ve Yalova olaylarıyla ilgili sorumlu tutulmuşum. Aracım Denizli'ye gitmedi, 'bunu trafik ve TEM şubeye sorun' dedim. Bu olayla ilgili delil, tespit, belge yok. Bu şahıs Türkiye'de kaldığı sürede uluslararası koruma kararı yok, böyle bir başvurusu da yok. Belki dolandırıcı bilmiyoruz ki. 2 seneye yaklaştı beni boşu boşuna burada tutuyorsunuz" diyerek savunmasını sonlandırdı.

DAVUT YILMAZ'A 11 YIL 8 AY HAPİS

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Davut Yılmaz'a 'Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçundan 7 yıl 6 ay ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık Morteza Soltan Sanjari aynı suçlardan 16 yıl 8 ay, sanık İhsan Sağlam da aynı suçlardan 15 yıl 10 ay hapis cezası çarptırıldı.

CASUSLUKTAN CEZA ALDILAR

Sanıklar Hakan Sağlam, İsmail Sağlam, Muharrem Sağlam 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçundan 15 yıl hapis cezasına, Sanıklar Hüdaiverdi Çıtak, Erdal Sağlam, Mehmet İyigün, Metin Ergün ve Mustafa Çiçek hakkında 'Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Mehmet Emin Aracı, Tuba Eren, Behnaz Ebrahimihajisarayi, Kamil Taşçı, Tuncay Buyurgan'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verdi.

4 SANIĞA TAHLİYE

Tüm sanıkların 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından beraatına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Davut Yılmaz, İhsan Sağlam, Hakan Sağlam, İsmail Sağlam ve Muharrem Sağlam'ın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine, sanık Morteza Soltan Sanjari'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.