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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:56

CHP'li belediyede tek kalemde 26 milyonluk satış! Satış kervanına Torbalı’da eklendi

İzmir’de CHP’li belediyelerin mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satış kervanına Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesi mülkiyeti ilçe belediyesi ait 8 bin 41 metrekarelik taşınmazı 26 milyon 135 bin TL'den satışa çıkardı.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyede tek kalemde 26 milyonluk satış! Satış kervanına Torbalı’da eklendi

İzmir Büyükşehir, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Güzelbahçe, Çiğli, Selçuk, Menderes, Karaburun derken İzmir'deki CHP'li ilçe belediyelerin satış kervanına Torbalı Belediyesi de eklendi Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan ilana göre Torbalı Belediyesi mülkiyeti kendisine ait taşınmaz için satış kararı aldı. Çaybaşı Mahallesi sınırlarında yer alan 8 bin 41 metrekare büyüklüğündeki konut alanı belediye encümeni aracılığı ile satışa çıkarıldı.

İHALE 10 EKİM'DE

26 milyon 135 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan arsa için ihale 10 Ekim 2023 tarihinde İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Böylece CHP'li ilçe belediyelerin satış kervanına CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de eklenecek.

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CHP'li belediyede tek kalemde 26 milyonluk satış! Satış kervanına Torbalı’da eklendi
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