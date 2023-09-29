CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova Belediyelerine şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı. 61 adrese yapılan operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kanuni Üniversitesi'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, FETÖ'ye 150 milyon lira rant kazandıran imar müdürü ile cezaevindeki işçiyi komisyon huzurundaymış gibi sözlü mülakat yaparak işe alan belediye başkanı yardımcısı da bulunuyor.
İMAR YOLSUZLUĞU VE RÜŞVET
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri hakkında yürüttüğü "imar yolsuzluğu ve rüşvet" soruşturması kapsamında 61 kişiyi yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına operasyon gerçekleştirildi. Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.
SORGULARI SÜRÜYOR
Operasyonda Çukurova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, eski imar müdürü Hasan Uzun, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 58 şüpheliyi gözaltına aldı Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FETÖ'YE 150 MİLYONLUK RANT
Adana'da, imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Kanuni Üniversitesi'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, örgüte 150 milyon liraya ulaşacak miktarda rant kazandırdığı iddiasıyla daha önce tutuklu yargılanan Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Daire eski Başkanı Hasan Uzun, başkan Soner Çetin'in oluruyla Çukurova Belediyesi'nde göreve başlatılmıştı.
CEAZEVİNDEKİ KİŞİYE HAYALİ MÜLAKAT
Gözaltına alınanlar arasında yer alan Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, cezaevine girdiğinde belediyede taşeron işçi olan F.Ö.'nün taşeron işçilerin KHK ile kadroya alınması nedeniyle iş akdi feshedildiğinde bu kişi, 02.04.2018'de sözlü mülakat şartıyla Ali Arslanlıoğlu başkanlığında kurulan komisyon tarafından cezaevindeyken işe alınarak suç işlenmişti. Arslanlıoğlu, F.Ö adlı kişiyi cezaevindeyken dışarda ve komisyon huzurundaymış gibi sözlü mülakat yapmıştı.
Ayrıca Ali Arslanlıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbar ve şikayetler nedeniyle hakkın da soruşturmalar başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.