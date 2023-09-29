CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu: 58 gözaltı

CEAZEVİNDEKİ KİŞİYE HAYALİ MÜLAKAT

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, cezaevine girdiğinde belediyede taşeron işçi olan F.Ö.'nün taşeron işçilerin KHK ile kadroya alınması nedeniyle iş akdi feshedildiğinde bu kişi, 02.04.2018'de sözlü mülakat şartıyla Ali Arslanlıoğlu başkanlığında kurulan komisyon tarafından cezaevindeyken işe alınarak suç işlenmişti. Arslanlıoğlu, F.Ö adlı kişiyi cezaevindeyken dışarda ve komisyon huzurundaymış gibi sözlü mülakat yapmıştı.

Ayrıca Ali Arslanlıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbar ve şikayetler nedeniyle hakkın da soruşturmalar başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.