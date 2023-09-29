Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ganire Paşayeva mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ganire Paşayeva için bir mesaj yayımladı. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

TİKA Başkanlığım döneminden beri yakından tanıdığım ve çalışmalarıyla Azerbaycan ile tüm Türk dünyasının haklarını her platformda başarıyla savunan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Merhumeye Allah'tan rahmet, Can Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına başsağlığı diliyorum.