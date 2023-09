Olena Zelenska’dan Emine Erdoğan’ın merhametine özel teşekkür: Çok minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.



İNSAN OLMAK MERHAMETLİ OLMAK



Resepsiyonda, Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın video mesajı gösterildi. Ukrayna Bağımsızlık Günü için verilen resepsiyona katılanlara teşekkür eden Zelenska, "Hayat kurtarmaktan daha önemli bir şey yoktur. İster Ukrayna'da olduğu gibi savaş tehdidi olsun ister yakın zamanda Türkiye'de olduğu gibi yıkıcı bir deprem olsun, gücü olan herkes yardıma koşar. Çünkü insan olmak merhametli olmak ve yardım etmek demektir" ifadesini kullandı.Zelenska, Ukrayna'da birkaç önemli sosyal projeye Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) katkıda bulunduğunu ve bunun için TİKA'ya minnettar olduğunu ifade etti.





EMİNE ERDOĞAN'A ÇOK MİNNETTARIM



Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocukların Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocukevine yerleştirildiğini anımsatan Zelenska, "Birlikte, gelecek nesillere dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmanın zulüm ve saldırganlığı eninde sonunda yeneceğini gösterebiliriz. Bu nedenle, bunu zaten yapmakta olan Türkiye'nin First Lady'si Sayın Emine Erdoğan'a çok minnettarım. Kendisi Ukraynalı yetim çocuklar için Ankara'da konforlu yaşam şartları organize etti. Bu paha biçilmez bir şey, zira bu çocuklara normal yaşam ve dünyaya güven duygusu veriyor" dedi.



TÜRKİYE, GÜÇLÜ, ETKİLİ VE ÖNEMLİ BİR DEVLET



Törende konuşan Büyükelçi Bodnar ise Zelenskiy'nin barış formülünün uygulanmasının Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini, ülkesinin küresel pazarlara tahıl ihraç etmesini sağlayacağını söyledi.Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlardan da alıntı yapan Bodnar, "Daha adil bir dünya mümkün, çünkü dünya beşten büyüktür." dedi.Büyükelçi, "Modern Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte güçlü, etkili ve önemli bir devlettir." ifadelerini kullandı.Büyükelçi Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin iyi dost ve stratejik ortak olduğunu dile getirerek, "Ne demişler, 'dost kara günde belli olur.' Bu söz tamda bizi anlatıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Türkiye'nin insani yardımları bize çok yardımcı oldu, yüz binlerce Ukraynalı dost Türkiye'ye sığındı" diye konuştu.



YENİDEN İMARA KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ



Ticaret Bakanı Bolat ise Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını bir kez daha ifade etti.İki ülke arasında ticaretin yanı sıra yatırımlar ve müteahhitlik alanında da güçlü ilişkiler bulunduğunu kaydeden Bolat, "Biz, bu güçlü ilişkileri her koşulda sürdürmeye kararlıyız ve Ukrayna'nın hem ihtiyaçlarını karşılamaya hem de geçmişte olduğu gibi Ukrayna'nın tahrip olan altyapı ve üstyapısının yeniden imarında katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu.Bolat, Türk firmalarının Ukrayna makamlarıyla işbirliği yapmasına ilişkin geçen yıl imzalanan Mutabakat Zaptının hayata geçmesi için Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov ile kasımda bir araya gelerek "Ukrayna'nın Yeniden İnşası" forumunu tertip edeceklerini aktardı.



Kırım Tatar Türklerinin gönüllerinde özel bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın ağustostaki Uluslararası Kırım Platformu Zirvesi'nde de ifade ettiği üzere, Ukrayna makamlarıyla bu konuda işbirliğimize devam edeceğiz. Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerini korumayı ve barışçıl mücadelelerini uluslararası platformlarda dile getirmelerine yardımcı olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Bolat, Ukrayna ile ilişkileri her alanda geliştirmeye ve geleceğe yönelik ortak projeleri hayata geçirmeye kararlı olduklarını dile getirerek, "Bölgedeki iki önemli aktör olarak işbirliğimiz, sadece bölgesel barışa katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel istikrara da önemli bir katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.