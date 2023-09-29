FETÖ finansörlerine operasyon

Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarınca, FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara illeri olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Şahısların 7 yıllık süre içersinde FETÖ tutuklu ve hükümlülerine para gönderdiği belgeleri ile tespit edildiği öğrenildi. 52 kişiden 18'i adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Adli makamlar olayla ilgili olarak operasyonların süreceği bilgisini verdi.