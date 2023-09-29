İBB seçime aylar kala İstanbul’un arazisini satıyor! AK Partili Kabaktepe’den tepki

İstanbul'da 4 buçuk yıldır İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimi tepki çeken 'icraatlere' devam ediyor.

İBB, şimdi de yerel seçimlere sayılı gün kala elindeki taşınmazları satışa çıkarmaya başladı.

MİLYARLIK ARAZİYİ SATIŞA ÇIKARDI

İstanbul'un en çok rağbet gören yerlerinden olan Üsküdar Bulgurlu'da bulunan 14 bin 258 metrekarelik arsa İBB iştiraklerinden İGDAŞ tarafından satışa konuldu. İGDAŞ, sosyal medya hesabı üzerinden de satışla ilgili duyuru yaparken; arsanın ticari ve konut imarlı olduğu duyuruldu.



İSTANBULLUNUN ARAZİLERİ PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin orada bulunan arsanın değerinin milyar TL'yi aşması beklenirken; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe satışa büyük tepki gösterdi. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor?" dedi.

Kabaktepe şunları paylaştı: Görevi; tamamlanmış altyapısı ile aldığı doğal gazı İstanbullulara ulaştırmak olan ve bunu da Türkiye'nin en yüksek dağıtım bedeli ile gerçekleştiren İGDAŞ, neyi ödeyemedi de İstanbulluların en kıymetli arazileri satışa çıkarılıyor? Reklama ayırdığınız 900 küsur milyon ₺ yetmedi mi? İGDAŞ'ın akıbeti de tıpkı yine bir gideri olmayan İSPARK gibi mi olacak? Seçime aylar kala kaybedeceğinizi anladığınız için mi yangından mal kaçırır gibi İstanbulluların arazilerini satışa çıkartıyorsunuz?