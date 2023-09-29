Marmara Denizi’ni kirleten gemiye 31 milyon 858 bin liralık ceza

Marmara denizinde meydana gelen kirlilik nedeniyle deniz hayatı olumsuz etkilenirken İstanbul Valiliği özellikle Marmara denizinde demirleyen gemilerin denize kirli su tahliye etmesiyle ilgili ihbarları değerlendirip denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yine bu ihbarların değerlendirilmesi sonucu İstanbul'da Marmara Denizi'ni kirleten Liberya bandıralı gemiye 31 milyon 858 bin 359 lira ceza kesildiği açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "24 Eylül saat 11:50' de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar alınmıştır. Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir. Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesilmiştir." denildi.