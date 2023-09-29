Meclis Başkanı Kurtulmuş’un İrlanda’daki üst düzey temasları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelerde, uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmelerde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

Kurtulmuş, Dublin'de ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile bir araya geldi. Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği rol, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile uluslararası gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, AKPM'nin çalışmalarına Türkiye'nin önemli katkılar sunduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında diplomasinin önemine işaret eden Kurtulmuş, bu savaşın sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyecek potansiyeli bulunduğunu, bu savaşı bir an önce bitirmenin herkesin vazifesi olduğunu ve savaşın sona erdirilmesinin Avrupa'nın geleceği açısından da önem taşıdığını belirtti. AKPM Başkanı Kox ise, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti. Diplomasinin önemine değinen Kox, Tahıl Koridoru anlaşmasının bu süreçteki en büyük başarılardan birisi olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.