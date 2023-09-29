Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Terörist elebaşının Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan'a soruşturma
Giriş Tarihi: 29.9.2023 18:27 Son Güncelleme: 29.9.2023 19:05

SON DAKİKA! Terörist elebaşının Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan'a soruşturma

Son dakika haberi: Katıldığı bir programda Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılaması için mücadele ettiklerini söyleyerek ‘Kürdistan özgür olana dek devam edeceğiz’ diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA! Terörist elebaşının Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan’a soruşturma

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 'Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz' temalı bir programa katılarak skandal ifadelerde bulundu. Öcalan, İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu ifadelerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA! Terörist elebaşının Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan'a soruşturma
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