SON DAKİKA! Terörist elebaşının Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan’a soruşturma

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 'Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz' temalı bir programa katılarak skandal ifadelerde bulundu. Öcalan, İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek" dedi.