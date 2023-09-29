Son dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Son dakika haberi...Bu yıl 7- 14 Ekim tarihlerinde 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 'Kanun Hükmü' filmi, seçkiden çıkarılmış, bunun üzerine jüri üyeleri kararı protesto ederek festivalde görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklamış, 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını bildirmişti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında festival yönetimi, filmi tekrar seçkiye aldı. Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden çekildiğini duyurdu.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

CHP SKANDAL BELGESEL FİLME SAHİP ÇIKMIŞTI

FETÖ propagandasının açık bir şekilde yapıldığı skandal belgesele çok sert tepkiler gelirken, CHP ise yine şaşırtmayarak FETÖ'nün yanında saf tuttu. CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Kanun Hükmü Belgeseli, çok büyük adaletsizliklere uğrayan ve yok sayılan bir kesime ışık tutuyordu. Belgesel neden Festival programından çıkarıldı, bilmek istiyoruz." açıklamasını yaparak, FETÖ'cüleri aklayan filme sahip çıktı.