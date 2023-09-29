Tarihi meydanda 750 semazen

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. İstanbul Sultanahmet Meydanı da yarın akşam dev bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Meydanda, tam da Ayasofya Camii'nin karşısında "Mevlana Gülşenine Davet-Gel" adıyla düzenlenecek etkinlik, yurtiçi ve yurtdışından toplam 750 semazenin katılımıyla gerçekleştirilecek.Programda muazzam bir semâ mukabelesi icra edilecek. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatkârlardan Ahmet Özhan ve Ömer Faruk Belviranlı'nın da etkinliğin solist sanatçıları olarak sahne alacağı bildirildi. Sahneleme teknikleri ve müzikal altyapı açısından oldukça yüksek teknolojinin ve sanatsal anlatım imkânlarının kullanılacağı bu gösteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde gerçekleştirilen en kapsamlı ve manevi değeri yüksek etkinlikler arasında yerini aldı.